Çorlu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Sözleşmeye göre brüt ücret üzerinden en düşük ücretli Personel Hizmetleri A.Ş. çalışanına yüzde 200 zam yapıldı.
Sosyal yardım ücretleri ortalama yüzde 50 artırıldı. Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının brüt ücretlerine genel olarak ortalama yüzde 65 zam yapılmış oldu.
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