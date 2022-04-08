Çorlu Belediyesinde yetkili Belediye İş Sendikası grev kararı aldı - Son Dakika
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Çorlu Belediyesinde yetkili Belediye İş Sendikası grev kararı aldı

08.04.2022 11:33
Çorlu Belediyesinde yetkili Belediye İş Sendikası grev kararı aldı

Çorlu Belediyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyeleri grev kararı aldı.

Çorlu Belediyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyeleri grev kararı aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binasının önünde toplanan sendika üyeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Çorlu Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

Belediye İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı İbrahim Özçelik, yaptığı açıklamada, belediyenin hala kendileriyle uzlaşma sağlayamadığını söyledi.

Sendika olarak grev kararı aldıklarını belirten Özçelik, "Önümüzdeki günlerde oylama yapacağız ve grev yapılacak günü kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesinde yetkili Belediye İş Sendikası grev kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu Belediyesinde yetkili Belediye İş Sendikası grev kararı aldı - Son Dakika
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