Çorlu Belediyesinden "Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna" Projesi

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Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız