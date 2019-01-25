Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesinden Kurum İçi Eğitim

Çorlu Belediyesinden Kurum İçi Eğitim

19 dakika önce

Tekirdağ Çorlu Belediyesi kurum içi ve kurumlar arası güçlü iletişimi sağlamak amacıyla yeni nesil belediyecilik anlayışıyla personellerine eğitimler vererek vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Belediyesinden Kurum İçi Eğitim, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediyesi kurum içi ve kurumlar arası güçlü iletişimi sağlamak amacıyla yeni nesil belediyecilik anlayışıyla personellerine eğitimler vererek vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyu araştırmaları sonucunda belirlenen eğitimler kişisel gelişim, mevzuattaki değişiklikler, işçi sağlığı, güvenliği ve günümüzde yaşanan gelişmelere de ayak uydurulacak şekilde Çorlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Personel A.Ş. bünyesindeki tüm personeli kapsıyor.

Çorlu'da dinamik, kaynakları bilimsel ve doğru kullanan, günümüz belediyeciliğine uyum sağlayan personel yetiştirmek amacıyla eğitim planları tüm hızıyla sürüyor.

Belediye personelinin eğitim sürecini değerlendiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Günümüzde eğitim, artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreç. Nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin nitelikleriyle şekilleniyorsa belediye personelinin niteliği ve gelişimi alınan eğitimlerle şekillenir" dedi.

"Hep daha iyisini hedefleyeceğiz"

İnsanların yaşamaktan mutluluk duyacakları, huzurlu ve sevgi dolu bir Çorlu ortaya çıkarmak için personel eğitimlerinin devam edeceğinin altını çizen Sarıkurt, "Hep daha iyisini hedefleyeceğiz. Eğitimli personelimizle vatandaşlarımıza hizmet kalitemizi sürekli arttıracağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

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