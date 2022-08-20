Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

20.08.2022 09:44
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Çorlu Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

2022 mali yılı ek ödenek talebinin görüşüldüğü toplantıda, Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından meclise okunan ek bütçeyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Ergene'de "7. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni" düzenlenecek

???????Ergene Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival, pandemi nedeniyle iki yıl aranın ardından bu yıl yeniden düzenleniyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, festivalin 26-27 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"26 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de Tonguçlar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid programının ardından saat 19.00'da Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi'nde Seyit Onbaşı Parkı'nda kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Sağlık Mahallesi pazar alanında tamamlanacak kortej yürüyüşünün ardından 19.30'da açılış töreni, boza tanıtımı ve ikramı yapılacak. İkramların ardından sünnet çocukları için geleneksel kına töreni yapılacak. Kına töreninin ardından saat 20.00'de Mehmet Çakırkaya ve saat 21.00'de Dj Samet Kurtuluş konser verecek. 27 Ağustos Cumartesi günü konser düzenlenecek."

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Kaynak: AA

Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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