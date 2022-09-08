Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında, Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce Sarıkurt, Çorlu'da belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclise sunum yaptı.

2022 yılı otopark ücret tarifesi konusunun görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantıda, ara komisyonda alınan ve oy birliğiyle kabul edilen karar neticesinde ücret tarifesi aynı kaldı.

Ergene Belediyesi yeni dönem kurs kayıtları başladı

Ergene Belediyesinin çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği kursların yeni dönemi start aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz verilen ebru, resim, aşçılık, pastacılık, bilgisayar, muhasebe, bayan kuaförlüğü, çocuklar için resim, satranç ve ebru kursları için yeni dönem kayıtlarının başladığını söyledi.

Bu kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binasına müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Yüksel, yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de düzenlenen ücretsiz kursların yeni dönem kayıtlarının başladığını kaydetti.