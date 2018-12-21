Çorlu Cezaevi'nde 'İsyan ve Yangın' Tatbikatı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 70 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu K Tipi Cezaevi'nde 'isyan ve yangın' tatbikatı düzenlendi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde 70 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu K Tipi Cezaevi'nde 'isyan ve yangın' tatbikatı düzenlendi.
Çorlu K Tipi Cezaevi'nde olası bir isyanın bastırılması ve çıkabilecek yangınlara yönelik cezaevi yönetimi tarafından tatbikat düzenlendi. Cezaevi Cumhuriyet savcısının isyan alarmı vermesinin ardından cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tatbikat gereği, itfaiye ekipleri, güvenlik güçlerinin desteği ile isyan çıkan koğuşa müdahale etti ve çıkan yangını söndürdü. Cezaevi yetkilileri, 5 dakika içinde itfaiye, polis ve ambulansların cezaevine geldiğini belirterek, yapılan tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti.
- Çorlutekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:45 Kaynak: DHA
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