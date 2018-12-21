Çorlu Cezaevi'nde "İsyan ve Yangın" Tatbikatı

Çorlu
ilçesinde, 70 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu K tipi cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı düzenlendi.
Senaryo gereği, Çorlu Cezaevi Cumhuriyet Savcısının isyan alarmı vermesinin ardından, cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Tatbikat senaryosu gereği itfaiye ekipleri, güvenlik güçlerinin desteği ile isyan çıkan bir koğuşa müdahale etti ve çıkan yangını söndürdü.
Cezaevi yetkilileri, 5 dakika içinde itfaiye, polis ve ambulansların cezaevine geldiğini belirterek, yapılan tatbikatın başarıyla tamamlandığını bildirdi.