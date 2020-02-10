Çorlu Çocuk Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çorlu Çocuk Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve yapılacak projeler üzerine konuşuldu.



Çorlu Belediyesi, Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilen Çorlu Çocuk Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Naz Kınay'ın yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Çocuk Meclisi Şubat ayı olağan toplantısına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve öğrencilerin velileri katıldı.



Çoğunluk sağlandı



Başkanlık seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk olağan meclis toplantısında açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Zeynep Naz Kınay konuşmasına doğa afetlerinde kaybettiğimiz vatandaşlar için duyduğu üzüntüden bahsederek, "Öncelikle 24 Ocak akşamı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Çocuk Meclisi olarak çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz" dedi.



"Çorlu halkına teşekkür ediyoruz"



Kınay ayrıca, "Depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen Çorlu Belediyesi'ne ve Çorlu halkına çok teşekkür ediyoruz. Toplum olarak deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerimiz için, Van'daki çığ felaketinde ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için de derin üzüntümüzü belirtmek istiyoruz ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.



Meclis Başkanı Kınay'ın konuşmasının ardından Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.



Sokak hayvanlarının mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için yapılabilecek proje fikirlerinin sunulması ve değerlendirilmesi konusunu görüşen Çorlu çocuk meclisi üyeleri Çorlu'da bulunan tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için yapılacak projelerin sunulması ve değerlendirilmesi konusunda da çalışma yapılmasını kararlaştırdı.



Çocuk Meclisi üyelerinin her bir gündem maddesi ile ilgili fikirlerini ve gerçekleşmesini istedikleri projelerini diğer meclis üyesi öğrencilerle paylaşmalarının ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ