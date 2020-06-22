"Çorlu Çöplük Olmasın" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, oda ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı "Çorlu Çöplük Olmasın" isimli toplantı yapıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, odada düzenlenen toplantıda, Karatepe mevkisinde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine karşı olmadıklarını, bu tesisin insan yaşam alanlarından uzak bölgelere yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Belirtilen yere yapılacak olan bir katı atık bertaraf tesisinin bölgeye ciddi zararının bulunacağını anlatan Volkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 ilçesi, 1 milyondan fazla nüfusu bulunan Tekirdağ'ın tamamının çöpünün döküleceği alanın Çorlu ilçemizde yapılmak istenmesini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu güne kadar Tekirdağ genelindeki yatırımlardan hak ettiği payı alamayan bölgemizin 11 ilçenin çöplüğü olması üretime ve ekonomiye değer katan bölgemizin tam anlamıyla cezalandırılması anlamına gelmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışlara karşı mücadele edilmediği için, zamanın çocukları olan bizler bunun bedelini ödedik. Şimdi bizlere düşen görev çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve aynı bedeli onlara ödettirmemektir" dedi.

Kendilerinin evsel atık bertaraf tesisine kesinlikle karşı olmadıklarını belirten Volkan, şehrin içine yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Daha sonra toplantıya katılan oda ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de TSO Başkanı Volkan ile aynı fikir ve görüşlerde belirtti.