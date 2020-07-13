Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada N.Ö.'nün silah ticareti yaptığını, Hıdırağa ve Reşadiye Mahallesi'nde iki evde de çok sayıda tabanca bulunduğunu belirledi. Evlerde arama yapan polis, kanepe ve elbiseler arasına konulmuş bez bohçaların içinde 11 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi N.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:02 Kaynak: DHA
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