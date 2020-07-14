Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada N.Ö.'nün silah ticareti yaptığını, Hıdırağa ve Reşadiye Mahallesi'nde iki evde de çok sayıda tabanca bulunduğunu belirledi. Evlerde arama yapan polis, kanepe ve elbiseler arasına konulmuş bez bohçaların içinde 11 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi N.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:07 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı