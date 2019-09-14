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Çorlu'da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'nda yangın

53 dakika önce

Çorlu'da yer alan ve 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Çorlu'da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'nda yangın, System.String[]

Çorlu'da yer alan ve 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ağaçlandırılan ve 2016 yılının Ekim ayından bu yana 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın meydana geldi.


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çok sayıda ağacın bulunduğu ağaçlandırma alanı alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vererek yardım istemesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Bu sırada ormanın hemen arkasında bulunan siteye de yangının sıçraması olasılığı nedeniyle sitede yaşayan vatandaşlar evlerinden aldıkları kovalarla ekiplere yardım ederek ormanın içinde yangın söndürme çalışması yaptı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin gidemediği bölgelere ellerindeki kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarında bulundu.


İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin uzun çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yetkilerin ilk yaptıkları tespitlere göre çok sayıda ağacın yandığı olaya yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritin neden olmuş olabileceği kaydedildi


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:43 Kaynak: İHA
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