Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışmalarını hızlandırdı.
Çeşitli dönemlerde ilçedeki 250 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı, 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika