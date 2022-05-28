Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

28.05.2022 18:15
Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışmalarını hızlandırdı.

Çeşitli dönemlerde ilçedeki 250 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı, 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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