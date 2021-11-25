Son dakika haberleri: POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KOVALAMACAYLA YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da çaldıkları otomobille geldikleri Çorlu'da polisten kaçan C.B. ile M.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir hafta içinde 5 araç çaldıkları belirlenirken, C.B.'nin 39 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZL 9861 plakalı otomobilin Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde çalındığı tüm ilçe polis haber merkezlerine anonsla duyuruldu. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracı Omurtak Caddesi görmesi üzerine takip etmeye başladı. Polisi fark eden çalıntı araç sürücüsü kaçarak Akıncılar Caddesi üzerine girdi. Bu sırada polis memurlarından biri araçtan inerek otomobilin önünü kesip içinde bulunan C.B. ve M.K.'yi araçtan indirdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ekmek bıçağı, 1 tornavida, 1 çalıntı oto teybi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin bir haftada biri kamyon 5 araç çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden C.B.'nin 39 suç kaydığı olduğu ve 2 ayrı suçtan da arandığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.