Çorlu'da 200 polisin katıldığı "huzur" denetimi yapıldı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, 200 polisin katıldığı "Huzur" denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 5 ayrı noktada oluşturulan arama ve kontrol noktasında, şüpheli görülen şahıslar, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlar da kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Huzur denetimlerinde, bin kişinin GBT'si sorgulandı, farklı suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından 180 aracın kontrolü yapıldı, eksik belgesi bulunan yada kural ihlali yapan sürücülere 17 bin lira de ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde bir adet ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ele geçirildi.