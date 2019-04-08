Çorlu'da 25 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 25 kaçak göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 25 kaçak göçmen yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Düzenlenen ortak uygulamada şüpheli araçlar, durdurularak kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Uygulama sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi planlayan 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:57 Kaynak: DHA
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