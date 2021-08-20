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Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

20.08.2021 00:57
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş/ Narkotik Şubeleri, Çorlu ilçesinde 19 hedef şahıs ve adrese yönelik 250 personelin katılımıyla eşzamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona drone ve uyuşturucu arama köpekleriyle de destek verilirken, aramalarda, 4 adet tezkeresiz av tüfeği, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 33 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken, ayrıca 10 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu Operasyonu, Narkotik, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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