ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

05.07.2022 13:56

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 254 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 254 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede H.M.'nin sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yaptığını belirledi. Şüphelinin iş yeri ve 2 deposundaki aramada 442 şişede sahte ve gümrük kaçağı 254 litre içki ele geçirildi. H.M. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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