Çorlu'da 268 ton asfalt serildi - Son Dakika

Çorlu'da 268 ton asfalt serildi

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasının birinci etabı tamamlandı.

Çorlu'da 268 ton asfalt serildi, System.String[]

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasının birinci etabı tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol yapım çalışmasının 1. etabı tamamlandı. Dört etapta tamamlanması hedeflenen yolun ilk etabının sonuna gelindi. Asfalt serimi öncesi caddede kazı dolgu çalışması yapıldı. Asfalt serimi öncesinde yollar sağlam zemin bulununcaya kadar iş makineleriyle kazıldı, üstüne bin 482 ton balans ve tüvenan serildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde 16 araç ve 30 personel ile yapılan 1. etap çalışması sonucunda toplamda 268 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Reşadiye Mahallesi'ni gezerek incelemelerde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Reşadiye Mahallemizde başlattığımız yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Fevzi Çakmak Caddesi'ni arkadaşlarımızla dört kısımda tamamlamayı planlıyoruz. İlk kısmı ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla tamamladık. Hava şartları el verdiğince yol yapım çalışmalarımızı sürdürecek ve vatandaşlarımızın kent içi ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedeflediğimiz hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Özverili bir şekilde çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Reşadiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu'da 268 ton asfalt serildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı Sevgilisinin ittiği arabayı düz kontak yaparak kaçırdı Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi         
11:03
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor         
10:58
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu         
10:57
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu         
10:57
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi         
10:52
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı         
10:19
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı         
09:59
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor         
09:47
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var         
08:53
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti         
08:47
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
07:52
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü         
07:49
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu         
00:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi         
20:54
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı         
20:51
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
19:13
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim         
18:36
Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular         
13:28
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 12:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da 268 ton asfalt serildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei