Çorlu'da 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Çorlu'da 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

7 saat önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Çorlu'da 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.


İstanbul ilinden plakası tespit edilen bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Çorlu polisi ilçe girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak aracı takibe aldı.


Kontrol noktasına yaklaşan aracı durduran polis ekipleri aracı terk ederek yaya olarak kaçan sürücüyü kovalamaca sonucu metruk bir binada saklanırken yakaladı.


M.K. adlı şahsın yakalandığı yerde arama yapan polis ekipleri poşet içerisinde 3 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.


M.K. adlı kişinin üzerinde de arama yapan polis ekipleri uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL para ele geçirdi.


Uyuşturucu maddelere el koyan ve M.K. adlı şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri araç içerisinde bulunan M.T. ve Y.B. adlı kişileri de gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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