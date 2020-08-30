Çorlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri - Son Dakika

Törene Sarılı'nın yanı sıra, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı.

Program Çorlu şehitliğinde devam etti. İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, burada şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Çorlu ilçesinde de Atatürk Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tankçı Teğmen Tunahan Alhan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Hayrabolu ve Çorlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur