Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

26.03.2022 15:13

Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ Çorlu'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yüzü aşkın polisin katılımıyla ilçenin çok sayıda noktasında gün boyu denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 30 kaçak göçmen yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi. İlçede büyük çoğunluğu 'çek çek' işiyle uğraşan yabancı uyruklu şahısların, hırsızlık olaylarına karıştığı biliniyor. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı
Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı
Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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