Çorlu'da 4 günlük kısıtlamanın ardından meydanlarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Vatandaşlar özellikle Cumhuriyet ve Atatürk meydanlarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan ağaç altlarında oturdu.
Omurtak Caddesi, Arslan Sokak, Bulvar Yolları gibi ana arterlerde de araç yoğunluğu dikkati çekti.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar da bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.