Çorlu'da "6. İnşaat Mühendisleri Günleri" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da '6. İnşaat Mühendisleri Günleri' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çorlu'da "6. İnşaat Mühendisleri Günleri" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından "6. İnşaat Mühendisleri Günleri" etkinliği düzenlendi.

Çorlu'da

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından "6. İnşaat Mühendisleri Günleri" etkinliği düzenlendi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, yapı, inşaat sektörü ve inşaat mühendisliğinin ne durumda olduğu konuşuldu.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin coğrafi olarak sanayi bölgesi içerisinde olmasından dolayı buna benzer etkinliklere sıklıkla ev sahipliği yaptıklarını, kendilerinin ve öğrencilerinin de inşaat sektörüyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Fakülte olarak "Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne" geçtiklerini ifade eden Tecer, "Okulumuz çok kritik bir bölgede. Bölgemiz, tamamıyla sanayi alanı. Bundan dolayı öğrencilerimiz çok şanslı. Biz, fakülte olarak geçtiğimiz yıllarda Sektör Tümleşik eğitim Sisitemi'ne geçtik. Bu sistemde öğrencilerimiz haftanın bazı günleri, okulda ders işlerken, bazı günlerinde de sanayi bölgesindeki protokolümüz olan işletmede uygulamalı olarak eğitim alıyor. Bu sayede hem öğrencimiz pratik bilgiye sahip oluyor hem de okulu bitince istihdam edilmesi daha kolay hale geliyor" dedi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisleri Topluluğu Başkanı İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlhan Aydemir ise, fakülteden mezun olan bir inşaat mühendisini neler beklediğine dair bilgi edinmesi adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yapılan etkinliğe fakülte idarecileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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