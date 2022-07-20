' Kore ' mahallesi diye bilinen Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2. Sokak'ta, Tufan Bul'a ait olan ve ailecek ikamet ettikleri evin oturma odasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorlu'da acı olay: Yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar - Son Dakika

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