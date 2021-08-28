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ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA

28.08.2021 14:45

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan koku şikayetleri üzerine, mahallelere Mobil Hava Kalite İzleme İstasyonu kuran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 69 işletmeye 1 milyon 550 bin lira idari para cezası uyguladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan koku şikayetleri üzerine, mahallelere Mobil Hava Kalite İzleme İstasyonu kuran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 69 işletmeye 1 milyon 550 bin lira idari para cezası uyguladı. Trakya Çevre Platformu sözcüsü Murat Sevgi, kirliliğe merdiven altı işletmelerin neden olduğunu belirterek, Bizim asıl canımızı yakan da merdiven altı işletmeler dedi.

Çorlu'da son günlerde Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin mahallelerinde ağır kokuların artması üzerine, mahalleli durumu İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Çok sayıda ihbar üzerine müdürlük, ağır kokunun en çok hissedildiği Esentepe ve Alipaşa mahallelerine Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu. İstasyonların kurulmasının ardından ekipler 110 denetim gerçekleştirdi. 69 tesisin bacalarından kirletici gaz ölçümleri tespit edilmesiyle bu işletmelere 1 milyon 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde iletilen ihbar ve şikayetlerde özellikle Çorlu ve Ergene bölgesinde yoğun bir koku kirliliğinin olduğu belirtilerek, şöyle denildi

Genellikle gece saatlerinde hissedildiği belirtilen koku kaynağının tespiti için İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve Bakanlığımızca akredite olmuş emisyon ölçüm laboratuvarlar ile birlikte sanayi kuruluşlarına denetimler yapılmakta olup söz konusu denetimlerde işletmelerin faaliyet alanlarına göre emisyon ( yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler-VOC, formaldehit, ağır metaller vb.) ve koku ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Gece ve gündüz olarak devam eden denetimlerimizde kirletici vasfı yüksek olan fabrikalardan örnek numuneler alınarak analize gönderilmekte olup 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırılığın tespiti durumunda ilgili kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. İlimizde bulunan sanayi tesislerinde müdürlüğümüzce ani denetimlerin yapıldığının ve devam ettiğinin, ayrıca Bakanlığımız Alo 181 hattına sanayi tesislerinden kaynaklı şikayetlerinin iletilebileceğinin bilinmesi hususunda; kamuoyuna duyurulur.

'SIKINTI MERDİVEN ALTI İŞLETMELERDE'

Trakya Çevre Platformu sözcüsü Murat Sevgi, hava kirliliği ve mahallelerde yayılan ağır kokulara merdiven altı işletmelerin neden olduğunu belirterek, şunları söyledi

Çorlu, Çerkezköy yolu üzerindeki bazı fabrikaların özellikle gece saatlerinde halkı dayanılmaz kokulara maruz bırakmaları üzerine, bir kamuoyu hareketlenmesi her sene olduğu gibi bu senede yaz aylarında yaşandı. Bunun karşısında yetkili kurum olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede denetimlerine sıkı bir şekilde devam ettirdi. Bu denetimler sonucunda birçok fabrikaya, sorunlar yaşayanlara cezalar kesildi. Ama bu cezaların sonrasında denetimlerin artmasıyla birlikte işletmeler de bu işi biraz frenlediler. Bu frenleme zannediyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetlemesini bekleme şeklinde bir frenleme. Cezalarla bu tür atık deşarjların önüne geçilmesi pek mümkün gözükmüyor. Asıl derdimiz iş ahlakının şirketlerin yönetimlerinin temiz üretim süreçlerini kabul etmesi ve kendilerine daha güvenilir bir çevre yaratabilmek için maliyetlere de yüklenerek arıtma tesislerini devreye sokmaları.

Tesislerin çoğunun bacalarında sistemlerin bulunduğunu ancak çalıştırılmadığını savunan Murat Sevgi, Acı olan bu kötü niyet var. Sistem takılamayacak kadar küçük kapasiteli yerler var, merdiven altı işletmeler var. Bizim asıl canımızı yakan da merdiven altı işletmeler. Büyük işletmeler, kurumsal yönetimler zaten bu konularda duyarlılık gerektiğinin farkındalar. Merdiven altı işletmelerin denetim zor. Özellikle hurda, alüminyum, plastik polyester gibi ürünleri kullanan fabrikalar bizim canımızı yakan sektörler diye konuştu.

ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Murat Sevgi, Para Cezası, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA AĞIR KOKU YAYAN İŞLETMELERE 1 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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