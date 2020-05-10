Çorlu'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, yol yapımında kazı yapan iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusu ÇORDAŞ ekiplerince onarıldı.
Şeyhsinan Mahallesi'nde alt yapı çalışması yapan iş makinesi, kazı yaptığı sırada caddenin altından geçen doğal gaz borusuna zarar verdi.
Borudan çevreye gaz yayıldığını fark eden çalışanlar, ÇORDAŞ arıza ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ÇORDAŞ ekipleri, olası yangın tehlikesine karşı alanı boşalttı, ana hattan gaz akışını keserek zarar gören boruyu tamir etti.
Daha sonra alt yapı çalışmaları kaldığı yerden devam etti.