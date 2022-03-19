ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika
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ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

19.03.2022 18:27

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu. Yoğun kar, kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gün boyu sıfır derece hissedildiği Çorlu'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olurken, vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar aileleriyle kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇORLU'DA ANİDEN BAŞLAYAN KAR, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika
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