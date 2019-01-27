Çorlu'da Araç Yangını
1 saat önce
Çorlu'da bir otomobilde elektrik kontağından çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Çorlu
'da bir otomobilde elektrik kontağından çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 59 RT 180 plakalı otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir anda alevler içinde kaldı.
Etraftakilerin haber vererek yardım istediği polis ekipleri olay yerine gelerek olası durumlara karşı güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti.
Yarım saatlik bir çalışmayla söndürülen otomobilde, maddi hasar meydana geldi.
Polisin, olay sonrası otomobilin sürücüsünü bularak ifadesine baş vuracağı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:52 Kaynak: AA
Son Dakika! Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük Meydana Geldi: Toprak Altında Kalanlar Var!
Son Dakika! Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı
Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı
Jet Fadıl Mağdurları Caprice Gold Önünde Eylem Yaptı