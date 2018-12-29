Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da Asayiş

57 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada isimleri belirtilmeyen şüphelilerin üzerinde 300 gram eroin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:15 Kaynak: AA

Polis, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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