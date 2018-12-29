Çorlu'da Asayiş
57 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada isimleri belirtilmeyen şüphelilerin üzerinde 300 gram eroin maddesi bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:15 Kaynak: AA
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