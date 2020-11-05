Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde yolda yürürken çantası çalınan kadın şikayetçi oldu.
Muhittin Mahallesi Zeytin Dalı Sokak'ta plakası belirlenemeyen bir motosikletteki iki şüpheli, yolda yürüyen Ö.Y. isimli kadının omuzunda asılı çantayı kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.
Etraftakilerden yardım isteyen kadın, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
Ö.Y'nin ifadesinde, çantasında kimlik kartının, B sınıfı sürücü belgesinin, iki banka maaş kartının ve 500 lira parasının bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Çorlu'da hırsızlık
Çorlu'da polis, bir iş yerinden kaynak makinesi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Muhittin Mahallesi Tütün Sokak'taki bir oto yıkamacıya gelen şüpheli, buradaki kaynak makinesini çaldı.
Bir süre sonra kaynak makinesinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi G.K. polisi arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak makinesinin 7 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da polis, bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde rutin devriye görevini yaparken şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
H.E.'nin yapılan üst aramasında paketlenmiş ve kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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