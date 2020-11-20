Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu'da asayiş

20.11.2020 15:47
Çorlu'da asayiş, System.String[]

Çorlu ilçesinde, semt pazarında alışveriş yapan kadının cep telefonu çalındı.

Çorlu ilçesinde, semt pazarında alışveriş yapan kadının cep telefonu çalındı.

Cemaliye Mahallesi'ndeki semt pazarına alışveriş için giden N.A. isimli kadın, bir süre dolaştı.

Daha sonra alışverişe başlayan kadın, çantasından cüzdanını çıkardığı sırada çantanın yan tarafından kesildiğini ve cep telefonunun çalındığını fark etti.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Cemaliye Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine T.S.'nin üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve buna ait 13 dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da asayiş - Son Dakika


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