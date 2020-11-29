Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu'da asayiş

29.11.2020 15:13
Çorlu'da asayiş, System.String[]

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine yaptığı aramada E.S.'nin üzerinde 9,20 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

E.M.'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Bonzai, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da asayiş - Son Dakika


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