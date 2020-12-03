Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kemalettin Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları K.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 dolu fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde G.C.'nin üzerinde 31 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve otomobil hırsızlığı suçundan da arandığı belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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