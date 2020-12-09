Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde cep telefonunu satan kişi, aldığı paranın sahte olduğunu anlayınca polise şikayette bulundu.

Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan F.M. internet üzerinden tanıştığı bir kişiye cep telefonunu sattı.

Mahalleye gelen tanımadığı kişiye cep telefonunu teslim eden F.M. karşılığında bin 550 lira aldı.

Bu paralarla bir işyerinde alış veriş yapmak istediği esnada 15 adet 50 liralık banknotun sahte olduğunun anlaşılması üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, sahte parayı F.M.'ye veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu'da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Hatip Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri E.E.'yi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 16 dolu fişek ele geçirildi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.