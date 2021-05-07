Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Cemaliye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli S.K.'nin üst aramasında tabanca ve 8 dolu fişek buldu.

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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