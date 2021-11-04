Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Kılıca el koyan polis, M.T.'yi işlemler için polis merkezine götürdü.

Çorlu ilçesinde bir otomobilde 70 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda

Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler