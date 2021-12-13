Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, içinde metruk bir ev bulunan boş arsada yaptığı aramada 129 gram bonzai buldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki boş bir arsada uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?

Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?