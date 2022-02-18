Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Muhittin Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, H.S.A. idaresindeki plakası belirtilmeyen otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli E.B.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 10 gram eroin ve az miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli E.B.S. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA
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