Çorlu'da asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da asayiş

26.03.2022 09:24
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatip Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ç. gözaltına alındı.

-Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde şüpheli F.Y'nin üst aramasında 11 gram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da asayiş

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da asayiş - Son Dakika


Son Dakika
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
08:05 Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!
02:47 Bu ne sevgi: 2 yıldır göremediği eşine kavuşmak için şişme botla tam 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı! Sahil Güvenlik kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:31:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement