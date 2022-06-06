Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği baskında, el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Hıdırağa Mahallesindeki bir işyerinde arama yaptı.

Aramda, 5 adet yarım litrelik pet şişeler içerisinde toplam 2,5 litre el yapımı alkol ele geçirdi.

İş yeri sahibi C.E, ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çorlu'da kumar makinesi ele geçirildi

Çorluda polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kumar makinesi ele geçirdi.

Çobançeşme Mahallesindeki bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, buradaki bulunan kumar oynama makinesine el koydu.

Üzerinde renkli ve ışıklı düğmeler bulunan makineyi muhafaza altına alan ekipler, ayrıca bir miktar da nakit para ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.Y ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.