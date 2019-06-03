Son Dakika Haberleri: Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
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Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

10 dakika önce

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma asfalt ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma asfalt ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Şinasi Kurşun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ve Bülent Ecevit Bulvarı arasında kalan kısmında aşınma tabakasının hava şartlarının yanı sıra TREDAŞ, GSM şirketleri ve TESKİ'nin yürüttüğü alt yapı çalışmaları nedeniyle deformasyona uğraması sonucu başlatılan asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Şinasi Kurşun Caddesi'nde 800 metrelik mesafe Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri tarafından kazınarak temizlenirken, daha sonra yüklenici firma tarafından yaklaşık bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 adet finişer, 1 adet silindir, 1 adet asfalt silindiri, 1 adet bekoloder, 1 adet kesim makinesi kullanılırken, 10 personel görev aldı. İki kısımda ve 4 iş gününde tamamlanan çalışmalar sırasında baca kapakları asfalt seviyesine yükseltildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddede yol çizgisi çalışmalarının da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 1. Sokak ve Ocak Sokak'ta yapılan asfalt çalışmaları kapsamında yaklaşık 710 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 1 finişer, 1 bobcat, 1 bekoloder, 2 silindir ve 4 kamyon ile yürütülen çalışmalarda 20 personel görev aldı. Hatip Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların da program dahilinde devam edeceği belirtildi. Uğur Mumcu Caddesi'nin Nusratiye Mahallesi'nde kalan kısmında yürütülen asfalt serimine de başlandığı ve çalışmalara Ramazan Bayramı'nın ardından devam edileceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
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