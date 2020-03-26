Çorlu'da, asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Son Dakika

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Çorlu'da, asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden asılsız koronavirüs paylaşımları yapan M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden asılsız koronavirüs paylaşımları yapan M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
?Çorlu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, M.E.'nin, sosyal medya hesaplarından ilçede koronavirüs yayıldığı ve çok sayıda kişinin virüse yakalandığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını belirledi. M.E., evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E. hakkında, 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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