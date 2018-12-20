Çorlu'da Atık Toplayıcılarla İlgili Denetimler Sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, izinsiz ve yetkisiz olarak çöp, hurda, kağıt atık gibi malzemelerin alım satımını yapan ve çevreye rahatsızlık veren hurdacı niteliğindeki iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, izinsiz ve yetkisiz olarak çöp, hurda, kağıt atık gibi malzemelerin alım satımını yapan ve çevreye rahatsızlık veren hurdacı niteliğindeki iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle meskun mahal içerisinde bulunan ve yetkisi olmadığı halde çevreye rahatsızlık veren iş yerlerinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışma ile boşaltılarak temizlenmesi işlemlerine başlandığını söyledi. Başkan Sarıkurt, bu şekilde faaliyet gösteren yerlerin boşaltılıp temizlenmesi yönünde çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

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