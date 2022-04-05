Çorlu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Çorlu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

05.04.2022 11:58
Çorlu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Çorlu ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çorlu ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkça, Havuzlar Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, alkol, uyuşturucu, kumar, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik cihazlara olan bağımlılıkla mücadele konuları tartışıldı.

Çalıştayda konuşan Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçede 2018 yılında göreve başladığını ve o dönemde durumun çok daha kötü olduğunu söyledi.

Aradan geçen 4 yılın sonunda artık ana caddelerde madde bağımlılarına rastlanmadığını anlatan Sarılı, bu durumun sevindirici olduğunu kaydetti.

Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde AMATEM'in bulunduğunu belirten Sarılı, "Bugün Çorlu'da yapılan en hayırlı ve güzel çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Çok uzun zamandır ilçede bu konularla ilgili mücadele devam ediyor. Göreve geldiğimizde bağımlılık rakamları çok daha fazlaydı. Şimdi daha iyi. Bu başarı hepimizin." dedi.

Sarılı, AMATEM'de 2021 yılında 6 bin 597 kişinin ayakta, 590 kişinin de yatarak tedavi aldığını söyledi.

Bağımlı gençlerin aileleriyle görüşmeler yapıldığını anlatan Sarılı, "Bazen bizlere uyuşturucu bağımlısı olan gençlerin aileleri geliyor ve yere göğe sığdıramadıkları çocuklarının bu bataktan kurtarılması adına cezaevine bile atılmasını istiyor. Onları en güzel şekilde tedavi ve rehabilitasyona yönlendiriyoruz. Eğer riski yönetirsek, krizi yönetmeye ihtiyacımız kalmaz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ise çalıştayın yapıldığı salona girince, bu işe herkesin ve bütün paydaşların hazır olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu durumun kendisini inanılmaz mutlu ettiğini dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Bir konuda kendimizi sorumlu hissedersek, o konuda başarılı olmamız mümkün. Bağımlılık konusunda buradaki herkesin ve bütün paydaşlarımızın kararlı olduğunu gördüm. Bağımlılıkla mücadele konusunda, hangi değerlerimizi unuttuk ki bu bağımlılıklara yöneldik diye düşünmemiz gerek. Fırsat buldukça Çorlu'daki AMATEM'i ziyaret ediyor ve oradaki tedavi gören vatandaşlarımızla bir araya geliyorum. Onlarla konuşurken, bütün işimi bırakıp en önemli işin bu olduğunu düşünüyorum. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışma, hoşgörü ve beraberliğimizi arttırmamız lazım. Bunun yanında çevremizdekilerin takibini asla bırakmamamız gerekli."

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Halk Eğitim Merkezi, Uyuşturucu, Alkol, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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