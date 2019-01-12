Çorlu'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
28 dakika önce
Çorlu'da beklenen kar yağışı başladıTEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için kar uyarısı yapmasının ardından İstanbul'un sınır komşusu Çorlu'da kar yağışı başladı.
Çorlu
'da beklenen kar yağışı başladı
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün hafta sonu için kar uyarısı yapmasının ardından İstanbul
'un sınır komşusu Çorlu'da kar yağışı başladı.
Geçtiğimiz haftayı aralıklarla da olsa kar yağışları ile geçiren Trakya Bölgesi
'nde kar yağışı yeniden başladı. Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde dün geceden bu yana yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorlandı. Kimileri ise şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için hafa sonu kar yağışı beklendiği uyarısını yapmasının ardından kar yağışı İstanbul'un komşu ilçesinde başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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