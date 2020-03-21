Çorlu'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika

Çorlu'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları ücretsiz dezenfeksiyonla temizliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları ücretsiz dezenfeksiyonla temizliyor.

Çorlu- İstanbul yolundaki akaryakıt istasyonu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, istasyona gelen araçları ücretsiz dezenfekte etme kararı aldı.

İstasyonun Genel Koordinatörü Erman Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel kıyafet giyen 5 kişilik ekibin, araçların içini ve dışını ücretsiz dezenfekte ettiğini söyledi.

Vatandaşların bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayhan, "Hedefimiz 10 bin aracı dezenfekte etmek. Bunu ticari amaçla yapmıyoruz. Amacımız insan sağlığına, topluma faydalı olmak." dedi.

Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Çorlu'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

akaryakıt istasyonu, İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:35 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
(Özel) İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:09:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]