Çorlu'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 163 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 460 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan suça sürüklenmiş çocuk Ö.B., Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Şüpheli R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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