Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay sonrası yakalanan Ö.T, D.O. ve A.C'nin ifadeleri doğrultusunda Y.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen hafta Alipaşa Mahallesi'ndeki bir kafede oturan Emir Biçer (31) ve arkadaşı Boğaçhan Çetinkaya ile husumetli oldukları Ö.T, D.O. ve A.C. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Biçer olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Çetinkaya ise sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çorlu Adliyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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